Yipbee: 50 Euro-Liefergutschein gewinnen

Weltweites Konzept

Die Idee zum Lebensmittel-Lieferservice Yipbee hatte Gründer Umut Kivrak bereits in seiner Kindheit. "Schon damals erledigte ich Einkäufe für meine Großmutter, die eine Gehbehinderung hatte. Ich dachte immer, dass viele Menschen froh sein müssten, wenn es jemanden gibt, der für sie einkauft."

Dieses Konzept boomt derzeit weltweit. In den USA erhielt der Service "Instacart", der eine ähnliche Dienstleistung anbietet, schon von über 200 Millionen Euro Kapital. "In unserem Service steckt enormes Potenzial", so Gründer Kivrak, "wir haben nicht nur einen Webshop, sondern außerdem eine Smartphone-App entwickelt, mit der wir unsere Mitarbeiter, wir nennen sie "Shopper", koordinieren. Diese geben in der App an, wann sie Zeit haben für andere einzukaufen und erhalten die Aufträge direkt auf das Handy. Das Start-up will in den nächsten Monaten das Liefergebiet, das sich derzeit auf Wien und Linz erstreckt, auf ganz Österreich ausdehnen.