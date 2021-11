10 Millionen Dollar Belohnung für Hinweise zu Pipeline-Hackern

Nach einem Cyberangriff auf die größte Benzin-Pipeline der USA, richtet sich das Außenministerium nun an die Öffentlichkeit, um die Verantwortlichen zu finden. Am Donnerstag wurde in Washington verkündet, dass für Hinweise zu den Drahtzieher*innen bis zu 10 Millionen US-Dollar Belohnung zu erwarten sind.

Man sucht nach Informationen, die dazu betragen, Führungsfiguren der internationalen Hackergruppe DarkSide zu identifizieren oder aufzuspüren. Zusätzlich wurden bis 5 Millionen US-Dollar angeboten für Informationen, die zu einer Festnahme oder Verurteilung jeglicher Personen führen, die in Ransomware-Attacken der Gruppe verwickelt seien. Dies sind Attacken, bei denen Hacker*innen die Rechner angegriffener Unternehmen verschlüsseln und hohe Summen für die Freigabe der Systeme verlangen.