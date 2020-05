50 Cent pro Monat statt "Festplattenabgabe"

Dass die Verwertungsgesellschaften dem Vorschlag etwas abgewinnen können, darf deshalb wohl ausgeschlossen werden. Auch von der Politik hat die Industrie- und Handelsplattform nicht allzuviel zu erwarten. Im Bundeskanzleramt und im Justizministerium wird zwar an einer Urheberrechtsreform gearbeitet, die geht aber - was Vergütungen für die Privatkopie betrifft - in eine ganz andere Richtung. Ein Sprecher des Justizministeriums wollte gegenüber der futurezone zwar keine Details nennen, sagte aber: "Eine Tendenz in Richtung Speichermedienabgabe ist nach dem Spruch des OGH gegeben."