500.000 Euro: Neue Domains kaum leistbar

ICANN

Viele Unternehmen und Markeninhaber halten sich derzeit aber noch bedeckt, um mit einem Überraschungsauftritt gegen die Konkurrenz punkten zu können. Viele Großkonzerne werden zudem versuchen, ihre Firmenmarke zu sichern. Denn ist das dreimonatige Fenster erst einmal geschlossen, könnte es lange dauern, bis dieein zweites Bewerbungsverfahren eröffnet. Nach der Bekanntgabe der Bewerber können Unternehmen und Regierungsvertreter zwar Einspruch gegen einen Begriff einlegen. Wird etwa einem Markeninhaber Recht gegeben, kann dieser den Begriff jedoch im Nachhinein nicht als TLD für sich reklamieren – außer er hat sich im Anmeldezeitraum ohnehin beworben.

Der Anmeldeprozess ist allein deswegen ein Lotteriespiel, weil die Bewerber erst nach dem 24. April bekanntgegeben werden und bis dahin nicht klar ist, welche Begriffe Gefahr laufen, „besetzt“ zu sein. Unklar ist auch, was die ICANN mit gleichwertigen Bewerbungen meint. Auf der Domainkonferenz newdomains.org in München ließ die ICANN durchklingen, dass Antragssteller mit einem gesellschaftlich relevanten Konzept bzw. einer Community-TLD den Vorzug gegenüber reinen Markeninhabern erhalten würden. Was das genau bedeutet, wird man spätestens im April sehen. Konflikte und juristische Streitereien sind jedenfalls vorprogrammiert.



Apple vs. Apple vs. Apple

Kompliziert wird es vor allem bei mehreren Bewerbern für den gleichen Begriff. So könnte es also passieren, dass die Computerfirma Apple mit dem Beatles-Musiklabel Apple und einem US-amerikanischen Apfelzüchterverein um die Endung streiten muss. Die Auskunft der ICANN, was in so einem Fall geschieht, ist vage. Bei „gleichwertigen“ Bewerbungen bleibt den Antragsstellern überlassen, sich im Einverständnis zu einigen. Kommen diese nicht auf einen grünen Zweig, ist auch eine Versteigerung denkbar, so die ICANN.

Die Einführung der neuen TLDs wird seit Jahren heftig diskutiert. Abgesehen von den Konsequenzen für Firmen, die ihre Markenrechte nun bei einer Vielzahl von Domains absichern müssen, wird das Konzept auch aus Usersicht in Frage gestellt. „Da sich User mittlerweile an die bestehenden Endungen wie .com oder .at gewöhnt haben, werden sie zunächst sicher massiv verwirrt sein“, glaubt auch Nic.at-Geschäftsführer Wein. „Für regionale und Community-Projekte bieten die neuen Domains aber spannende Möglichkeiten.“



"Neue attraktive Webadressen"

Für den Verband der deutschen Internetwirtschaft eco überwiegen die Vorteile. „Durch die limitierte Zahl an TLDs sind attraktive Webadressen derzeit kaum noch zu bekommen, der Bedarf steigt durch das unaufhaltsame Wachstum des Internets aber weiter an“, sagt Oliver Süme, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des eco, im Gespräch mit der futurezone. „Durch die neuen TLDs und die dadurch möglichen Second Level Domains ergeben sich neue Wettbewerbsmöglichkeiten, die Unternehmen wie Usern zugute kommen werden“. Der eco Verband rechnet mit etwa 200 neuen Top Level Domains.

Bis die neuen Domainendungen das Licht der Welt erblicken, dürfte es aber noch dauern. Laut ICANN-Vorstand Steve Crocker wird der Zulassungsprozess und die technische und administrative Umsetzung frühestens Ende 2012 abgeschlossen sein. Neue Top Level Domains gehen folglich erst 2013 online – wenn alles gutgeht.