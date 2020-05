Alternativer Nobelpreis an Edward Snowden

Den Direktor der Right-Livelihood-Award-Stiftung, die den Preis vergibt, wundert die Aufregung um die Vergabe an Snowden. „Es ist interessant, dass das als kontrovers angesehen wird, denn was er getan hat, unterscheidet sich nicht von dem, was andere Preisträger getan haben: Sie haben illegale Praktiken in ihren Ländern enthüllt“, sagt von Uexküll. „Der einzige Unterschied ist, dass die Regierung in seiner Heimat große Macht besitzt.“ In den USA gilt Snowden als Verräter, seit er 2013 mit der britischen Zeitung „ Guardian“ die Überwachungspraktiken des US-Geheimdienstes enthüllte.



Snowden wolle „liebend gern“ zur Preisverleihung im Dezember nach Schweden kommen, die traditionell im Reichstag stattfindet, sagt von Uexküll. Das will der Stiftungsdirektor dem Whistleblower, der sich im russischen Zwangsexil aufhält, jetzt mit juristischer Hilfe möglich machen. Auch für den Fall, dass Snowden in seiner Heimat USA irgendwann vor Gericht komme, hat die Stiftung ihm finanzielle Unterstützung zugesagt.