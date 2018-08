Amazon entfernt Buch mit Code für 3D-gedruckte Waffe

Amazon hat ein Buch, das Code enthielt, mit dem über 3D-Drucker eine Waffe hergestellt werden kann, aus seinem Angebot entfernt, berichtet die „Washington Post“. Der Inhalt des Buches mit dem Titel „The Liberator Code Book: An Exercise in Freedom of Speech“ verstoße gegen die Richtlinien des Unternehmens, teilte Amazon mit.

Das Buch war seit 1. August bei Amazon erhältlich und diente wohl dazu, eine am selben Tag ergangene Anordnung eines US-Gerichts zu umgehen, mit der die Veröffentlichung von Bauplänen 3D-gedruckter Waffen im Internet untersagt wurde.