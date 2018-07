Amazons Gesichtserkennung identifiziert US-Politiker fälschlich als Verbrecher

Laut Amazon seien die Ergebnisse nicht aussagekräftig, da die ACLU einen zu niedrigen Schwellenwert verwendet habe. Demnach musste das System lediglich zu 80 Prozent sicher sein, dass es eine Übereinstimmung erkannt habe, um anzuschlagen. Für den Einsatz bei Behörden, wie der Polizei, empfehle man aber mindestens 95 Prozent, so Amazon.

„Während 80 Prozent ein ausreichender Grenzwert für Fotos von Hot Dogs, Sesseln, Tieren oder anderen Social-Media-Anwendungsfällen wäre, ist er nicht angemessen, um Personen mit einem vernünftigen Maß an Sicherheit zu erkennen“, so ein Sprecher gegenüber The Verge. Laut ACLU handelt es sich bei den 80 Prozent um den Standardwert der Software, der auch von vielen Polizei-Stationen, die die Software im Einsatz haben, nicht angepasst werde.