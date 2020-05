Andreas Krisch wird Datenschutzrat-Mitglied

Die Grünen haben bei diesem Amt bereits in der Vergangenheit immer wieder auf Experten statt auf Parteivertreter gesetzt, zuletzt war etwa der Datenschützer Hans Zeger für die Grünen im Datenschutzrat vertreten. „Die Entsendung von Andreas Krisch ist aus der guten Zusammenarbeit heraus entstanden“, erklärt Albert Steinhauser, Nationalratsabgeordneter der Grünen. „Außerdem wollen wir der Datenschutz- und Bürgerrechts-NGO-Szene, die sich in den letzten Jahren in Österreich entwickelt hat, eine Stimme geben. Die Zivilgesellschaft soll dadurch vertreten werden.“

Krisch war ein Treiber bei den Protesten gegen die Vorratsdatenspeicherung. Er war Mitinitiator der Initiative AK Vorrat und brachte 2012 gemeinsam mit dem grünen Abgeordneten unter anderem eine Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung ein, die von 11.139 Personen unterzeichnet wurde. Eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof in der Causa wird für das Frühjahr 2014 erwartet.