Annie Machon: "Es ist schwer, ein Leben danach aufzubauen"

Machon arbeitete lange Zeit in der Abteilung für Spionage- und Umsturzabwehr, bevor sie zur globalen Aufklärung von Terrorismus eingesetzt wurde. 1997 verließ sie den Nachrichtendienst zusammen mit David Shayler, ihrem Boss und damaligen Lebensgefährten, um als Whistleblowerin Interna aus dem Geheimdienst an die Öffentlichkeit zu tragen. Das waren unter anderem Informationen über geheime Akten über Regierungsmitglieder, illegale Abhörmaßnahmen bei Journalisten sowie wissentlich falsche Verurteilungen zum Terroranschlag von 1994 auf die Israelische Botschaft in London. „Es waren damals eine Reihe von Leuten sehr entsetzt über die Ereignisse. Als wir darüber diskutiert hatten, hieß es einfach: Haltet den Mund“, erzählte Machon. „Dabei waren die 1990er-Jahre im MI5 eigentlich noch eine sehr legale Zeit. Erst seit 9/11 wurden die Gesetze der Reihe nach gebrochen“, so Machon.

Machon ließ sich den Mund jedoch bereits schon damals nicht verbieten. „Es war sehr schwer, alles aufzugeben und hinter sich zu lassen“, erinnert sich die Whistleblowerin. Nur mit Hilfe von Freunden und Familie habe sie die Zeit in Paris, wo sie ihr Leben verbrachte, als sie von London geflüchtet war, überstanden. Die Dokumente waren vermeintlich sicher in einem Safe der „Mail On Sunday“ gebunkert, galten aber, als die Polizei die Dokumente beschlagnahmte, als verloren. Die Regierung sprach daraufhin nur noch von „Fantasie-Storys“. „Genau deswegen bin ich eine große Unterstützerin von Plattformen wie WikiLeaks. Das wäre für uns bereits damals extrem wichtig gewesen, dass es derartige Portale im Netz gibt, wo Dokumente sicher gelagert werden können“, sagt Machon. In weitere Folge habe sie zumindest von cryptome.org profitieren können.