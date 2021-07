Anonymisierungsdienst "Tor" wird ausgezeichnet

Die "Electronic Frontier Foundation" (EFF) hat auch dieses Jahr wieder den Pioneer Award vergeben. Neben dem Hardware-Hacker Andrew "Bunnie" Huang, dem ACTA-Aktivisten Jérémie Zimmermann wurden auch die Entwickler des Anonymisierungs-Programms Tor ausgezeichnet.

"Hacking the XBox" von Andrew Huang ist ein populäres Hilfsmittel für Hardware-Hacker, die mehr aus ihrer Konsole herausholen wollen. Der US-Amerikaner arbeitet außerdem seit Jahren daran, freie Hardware zu schaffen.

Jérémie Zimmermann ist der Mitbegründer der französischen Bürgerrechtsorganisation "La Quadrature du Net", die sich seit Jahren für die Freiheit und Rechte der Internet-Nutzer einsetzt. Besonders aufgefallen ist der EFF das Engagement von Zimmermann, auf die Gefahren des länderübergreifenden Abkommens " ACTA" hinzuweisen.

Das Tor-Projekt, das aus einer Gruppe von Software-Entwicklern besteht, habe mit dem Anonymisierungsdienst "Tor" ein nützliches Instrument entwickelt, auf das zum Beispiel gefährdete Aktivisten, oder Journalisten zurückgreifen können, um schwer verfolgbare Spuren online zu hinterlassen. Laut der EFF habe das Tor-Projekt mit dem Anomysierungsdienst ein wegweisendes Instrument geschaffen, das die Sicherheit der Internet-Nutzer erhöhen könne.

Seit 1992 wird der " Pioneer Award" jährlich an all jene vergeben, die sich besonders für digitale Freiheit im Netz eingesetzt haben. Am 20. September findet die feierliche Preis-Übergabe in der Project One Gallery in San Francisco statt.