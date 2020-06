Apple TV: Kleine Box, kleines Angebot

Der Trend ist klar: Videostreaming auf dem TV-Gerät gräbt traditionellen Fernsehsendern immer mehr an Boden ab. Vor allem im anglo-amerikanischen Raum greift bereits eine beachtliche Zahl an Nutzern auf Streamingservices aus dem Internet- von iTunes über Netflix bis hin zu Amazon Video on Demand - zurück. Hierzulande war das digitale Filmangebot bis dato äußerst begrenzt. Seit vergangener Woche bietet Apple in seinem iTunes-Store nun auch in Österreich etwa 2000 verschiedene Filmtitel an. Gepaart mit dem neuen Apple TV, das ebenfalls seit wenigen Tagen auch für heimische Nutzer erhältlich ist, könnte das Videostreaming auf dem Fernseher nun endlich in Schwung kommen. Könnte.

Der FUTUREZONE-Test gibt einen Überblick über die Vor- und Nachteile der kleinen, schwarzen Box aus dem Hause Apple. Eines vorweg: So moderat sich der Preis von Apple TV in der Anschaffung gestaltet (119 Euro), so kostspielig wird es beim Ausleihen der Videos (bis zu fünf Euro pro einmaligem Stream).

Design

Das neue Apple TV fällt zunächst dadurch auf, dass es klein ist. Die schwarze Box umfasst gerade einmal ein Viertel der Größe des Geräts aus der Vorgänger-Generation. Das liegt vor allem daran, dass es - anders als beim Vorgänger - keine Festplatte mehr gibt. Apple-typisch ist das Design generell sehr schlicht und zugleich elegant gehalten. Die Box lässt sich aufgrund von Größe und Erscheinungsbild leicht in jedes Heimkino integrieren.