Bibliothek in Minecraft gibt Zugriff auf zensierte Texte

Mehr als 145 Millionen Menschen schieben in Minecraft Klötzchen hin und her. Zum " Welttag gegen Internet-Zensur", der am 12. März stattfand, hat die Organisation Reporter ohne Grenzen in dem erfolgreichen Spiel eine Bibliothek eröffnet, die es Nutzern in betroffenen Ländern ermöglichen soll, Internet-Zensur zu umgehen.

In der nach eigenen Angaben ersten digitalen Bibliothek innerhalb eines Computerspiels sind unter anderem Texte des im Oktober 2018 ermordeten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi zu lesen. Ebenso vertreten sind Artikel der russischen Journalistin Yulia Berezovskaia, des vietnamesischen Autors Ngyuen Van Dai oder des getöteten Mexikaners Vavier Valdez.