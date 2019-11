Snowden-Buch fiel in China der Zensur zum Opfer

Zensierte Kapitel mit Übersetzungen

Wenig später waren alle heiklen Passagen aus seinem Buch in einem eigenen Thread auf Twitter verfügbar. Twitter ist in China allerdings ebenfalls blockiert - nur mit einem VPN-Tunnel kann man den Dienst teilweise besuchen. Doch Twitter hatte in der Vergangenheit schon Accounts auf Eis gelegt, wenn sich Nutzer via VPN eingeloggt hatten.

Einem Twitter-Nutzer zufolge hatte auch Tim Berners-Lee die Erfahrung gemacht, dass Twitter in China blockiert war. Dieser Nutzer will Snowden jetzt aber helfen, die Kapitel, die zensiert worden sind, auf „anderem Wege“ in China zu veröffentlichten. Selbstverständlich „anonym und auf eine Art und Weise, wie es nicht zensiert werden kann. Sogar in China.“

Das Buch von Edward Snowden erschien auch in deutscher Sprache im September.