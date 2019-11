Minecraft Earth ist ab sofort kostenlos verfügbar

Minecraft Earth ist Microsofts mobiles AR-Spiel, das ähnlich wie Pokémon Go und Harry Potter Wizards Unite die Umgebung als Spielwelt nutzt. Mit dem Smartphone können User Ressourcen sammeln, craften und so ihre Umwelt gestalten. Mit aktivierter Handykamera können Spieler die erstellten Objekte und gesammelten Ressourcen in einer digitalen Variante ihrer Umgebung platzieren.