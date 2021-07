Big Brother Awards für wachsenden Datenhunger

Am 25. Oktober werden traditionell die "Big Brother Awards" im Wiener Rabenhof-Theater vergeben. Die Datenschutz-Negativauszeichnungen werden für Personen, Behörden und Unternehmen in insgesamt fünf Kategorien verliehen. Seine eigene Privatsphäre zu schützen wird laut Organisator Georg Markus Kainz von der quintessenz jedes Jahr schwieriger.

"Druck auf uns ist viel stärker geworden" Doch genau dieser freiwillige Daten-Striptease (wir stimmen ja schließlich zu und unterwerfen uns den Bedingungen der Unternehmen) führt dazu, dass der Schutz der Privatsphäre als unser Grundrecht immer mehr an Bedeutung verliert und von Unternehmen sowie vom Staat ausgehöhlt zu werden droht. "Seit dem Big Brother Award im Jahr 2011 hat sich diese Entwicklung enorm beschleunigt. Der Druck auf uns ist viel stärker geworden, weil es für Unternehmen viel einfacher geworden ist, an unsere Daten heranzukommen", sagt Georg Markus Kainz, Organisator der Big Brother Awards Austria, zur futurezone.

Das Motto des diesjährigen Big Brother Awards lautet: "Du hast die Wahl." Niemand wird heutzutage dazu gezwungen, ein Handy oder einen Laptop zu nutzen, eine bestimmte App oder ein Computer-Programm zu installieren, sich bei Facebook oder Google+ einzuloggen, die U-Bahn zu nutzen, oder mit dem Flugzeug zu verreisen. Doch fast alle tun es. Auf Facebook bekommt man sein ganzes Online-Leben in einer "Timeline" präsentiert - nach Zustimmung der Nutzungsbedingungen, die dem User einen Haufen Rechte nehmen. Smartphone-Apps fragen nach der Erlaubnis, den Aufenthaltsort und viele weitere sensible Informationen über einen speichern zu dürfen - und es wird akzeptiert ohne zu hinterfragen.

Weil die Sicherung der Privatsphäre im Zeitalter der globalen Kommunikation zu einer zunehmenden demokratischen Herausforderung wird, gibt es seit 14 Jahren in Österreich die Big Brother Awards . Die Negativpreise, die an Unternehmen, Institutionen, Personen und Behörden vergeben werden, die sich im Feld der Überwachung, Kontrolle und Bevormundung der Bürger "besonders verdient gemacht" haben, werden alljährlich am 25. Oktober im Wiener Rabenhoftheater verliehen - auch dieses Jahr. Diese Gewinner werden zuvor aus insgesamt fünf verschiedenen Kategorien von einer unabhängigen Jury ausgewählt.

Volkswahl: Vorschläge einbringen

Doch nicht nur die Jury kommt beim Big Brother Award zu Wort: Jeder hat die Möglichkeit, seinen ganzen persönlichen Favoriten für die Volkswahl der "schlimmsten Datenkrake" zu nominieren. Bis zum 17. Oktober können über ein Web-Formular Vorschläge eingebracht werden. "Wir werden über viele Kanäle mit Datenmissbräuchen konfrontiert. Es geht darum, den letzten Datenmissbrauch, von dem man sich massiv gestört gefühlt hat, einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren", erklärt Kainz. Von 18. bis 24. Oktober werden dann die besten Vorschläge zur Wahl gestellt - der Gewinner der Volkswahl wird ebenfalls auf der Gala präsentiert.

Gala im Rabenhof-Theater

Dieses Jahr findet die Gala, bei der die Gewinner der Negativpreise bekannt gegeben werden, am 25.10. wieder im Rabenhof-Theater (Rabengasse 3, 1030 Wien) ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) statt. "Es ist wichtig zu kommen, um ein öffentliches Statement des Protests zu setzen und zu zeigen, dass wir nicht bereit sind, unsere Rechte kampflos herzugeben und auf bürgerliche Freiheiten zu verzichten, nur weil es dem Eintreiben von Gewinn dienlich ist", sagt Kainz.

Auf der Gala werden neben Showacts wie dot.matrix vs. Gon mit einem Gameboy vs. iPhone-Act, einer Kärntner Band namens Naked Lunch auch internationale Gäste wie z.B. der Programmierer Jacob Appelbaum aus den USA erwartet. Der Eintritt zur Big Brother Awards-Gala ist kostenfrei. Solange das Kontingent reicht, kann man sich Karten online reservieren. Diese müssen am 25.10. bis 19 Uhr abgeholt werden.