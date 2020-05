Big Brother Awards im Zeichen der Spione

An was denken wir, wenn wir von Spionen sprechen? „An James Bond, an die NSA, oder denken wir auch an Facebook, Google und Co, oder gar an unser Handy mit den unzähligen Spionage-Apps“, fragen sich die Veranstalter der Big Brother Awards, die traditionell am 25. Oktober 2014 im Wiener Rabenhof Theater verliehen werden.

Spione können vieles sein, und spioniert wird heutzutage besonders viel, wie die Nominierungsliste der Big Brother Awards, zeigt. Etwa der spionierende Smart-TV von LG, der das Fernsehverhalten seiner Nutzer, die Namen von Dateien auf angeschlossenen USB-Sticks und USB-Festplatten, Kameras, Smartphones nach Hause sendet, auch wenn die dazugehörige Privatsphäre-Einstellung deaktiviert wurde. Wer nicht zustimmt, muss auf alle „smarten“ Funktionen verzichten. Dafür ist LG Electronics nominiert.