Netzsperren: kinox.to heißt jetzt kinox.tv

Bei The Pirate Bay, dessen Sperre der VAP zuvor gefordert hatte, aber vorerst nicht eingeklagt hat, wird das Ganze dann schon heikler. Handelt es sich dabei klar um eine strukturell rechtsverletztende Website? Bei einem Treffen des Verbands der Internet Provider Austria (ISPA) war man sich darüber keineswegs einig. „Wenn es 20 Juristen in einem Raum nicht schaffen, zu einer eindeutigen Meinung zu kommen, heißt das einiges“, so Schubert zur futurzeone. „Über The Pirate Bay können auch andere, legale Inhalte gefunden werden“, so Schubert. Darunter befinden sich gemeinfreie Werke, zahlreiche Linux-Distributionen, E-Books, Programme wie Open Office oder die Gutenberg-Bibel. „Wir sehen das nicht so klar, wie die Rechteverwerter“, sagt Schubert.