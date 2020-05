Provider sperren jetzt Streaming-Websites

EuGH

: "Nach den Urteilen desund dem österreichischen Obersten Gerichtshof im Verfahren „kino.to“ können Internet-Provider dazu verpflichtet werden, einzelne Webseiten für ihre Kunden zu sperren. Diese Entscheidung betrifft alle Provider in. In einem Folgeverfahren wurde nunmehr am 2. Oktober gegenüber UPC, aber auch gegenüber anderen Providern, eine Einstweiligeerlassen, wonach wir unseren Kunden den Zugang zu den Websites „kinox.to“ und „movie4k.to“ nicht mehr ermöglichen dürfen. UPC wird dieser Einstweiligennachkommen, der Provider wird diese jedoch eingehend prüfen.

An dieser Stelle möchten wir weiterhin festhalten, dass die Entscheidung, Webseiten oder andere Internet-Inhalte zu sperren, bei den Gerichten und Gesetzgebern liegen sollte. Bei allem Verständnis für Rechteinhaber und bei voller Unterstützung der Kreativwirtschaft ermöglichen wir unseren Kunden lediglich den Zugang zum Internet, wir sehen jedoch kein Recht auf Selektion oder Prüfung der darin angebotenen Inhalte."