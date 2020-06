Schülerdaten: "Vertraue, dass sich Google an Vertrag hält"

Google Österreich verwies am Donnerstagabend auf ihre Privacy Policy für " Google Apps for Education". Demnach ist das Programm für Schüler und Studierende werbefrei - und zwar hinweg über alle Google-Plattformen (d.h. auch die Google-Suche, alle YouTube-Channels, etc.). Die E-Mails werden aber tatsächlich gescannt und indiziert - und zwar aus verschiedenen Gründen wie etwa zum Zwecke der Rechtschreibprüfung, als Spam-Filter sowie als Anti-Viren-Schutz. In Google Drive werden zudem keine Dokumente zu Werbezwecken gescannt, heißt es in dem Dokument.

Doch hier könnte es natürlich Schlupflöcher geben. Daran glaubt Haschek allerdings nicht. „Ich vertraue Google, dass sie sich an den Vertrag halten und die Daten der Schüler nicht in der Datengrube des Konzerns landen.“ Für den EDV-Betreuer ist es zudem wichtig, dass den Schülern keine Werbung angezeigt wird, solange sie eingeloggt sind und Google-Apps nutzen. Haschek sieht keine datenschutzrechtlichen Bedenken. Beim BRG1 in Wien kommen daher auch Chromebooks von Google zum Einsatz.