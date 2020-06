US-Studenten klagen Google wegen E-Mail-Scans

Aus diesen Gründen befürchten die Studierenden nun, dass ihre gescannten und indizierten E-Mails von Google für Profiling-Zwecke herangezogen werden könnte. Google argumentiert in dem Fall, die Zustimmung der Nutzer zu haben. Die Studierenden beziehen sich bei ihrer Klage unter anderem auf das „Abhörgesetz“ und argumentieren, dass es keinesfalls die Zustimmung der Personen gäbe, die ihnen E-Mails senden und keine Google-Nutzer seien. Datenschützer in den USA sind alarmiert, sie wollen, dass sich das US-Bildungsministerium mit der Causa befassen muss: „Die Privatsphäre unser Studierenden steht auf dem Spiel“, so Khaliah Barnes, Anwalt der Datenschutz-Organisation Electronic Privacy Information Center (EPIC).

Während sich der Gerichtsfall in den USA noch einige Zeit ziehen könnte und auch in den USA noch hohe Wellen schlagen könnte, ist dieser Fall auch für Österreich nicht ganz irrelevant. Google hat den Schulen und Universitäten das „Apps for Education“-Programm hierzulande nämlich so verkauft, dass Werbeschaltungen in den E-Mails deaktiviert sind – was impliziert, dass die E-Mails nicht gescannt werden.