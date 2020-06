Opt-Out-Regelung bei Smart Metern „klar“

Für Steinhauser ist es nämlich eine „Mogelpackung“, Kunden dennoch digitale Zähler zu installieren, die über eine Fernab- und anschaltfunktion verfügen. Laut E-Control ist das nämlich „keine Funktion, die das ElWOG-Gesetz in seinen Begriffsbestimmungen für ein intelligentes Messgerät erwähnt“. Auf gut Deutsch: Wenn ein digitaler Zähler fernabschaltbar ist, ist der deshalb noch nicht automatisch schlau.

Doch ist das wirklich so? Für das Wirtschaftsministerium ist die Rechtslage hier „klar und nicht weiter interpretationsdürftig“. So lautete die Anfragebeantwortung (PDF) auf Steinhausers parlamentarische Anfrage. „(…) es ist klarzustellen, dass es zu einer "gesetzwidrigen Vorgehensweise" oder "Umgehungstechniken" weder kommen kann noch wird“, heißt es weiters. Das Wirtschaftsministerium sei laufend mit der E-Control in der Causa in Kontakt.

"Das Ministerium drückt sich in der Anfragebeantwortung um eine klare Position. Man will damit eine Praxis legitimieren ohne dafür die Verantwortung zu übernehmen. Nachdem aber das Ministerium, wie es selbst sagt, eine Kontrollfunktion hat, werden wir diese einmahnen. Die Auseinandersetzung geht in die nächste Runde, weil wir nicht zulassen werden, dass gesetzliche Vorgaben ignoriert werden", sagt dazu Steinhauser auf futurezone-Anfrage.