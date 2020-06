BND weiß seit 2005 von US-Spionage in Deutschland

Ein US-Unternehmen in Deutschland habe laut dem Bericht im Spiegel offenbar Hightech-Überwachungsanlagen angeboten, die Audio- und Videoaufzeichnungen offenbar an US-Geheimdienste weiterleiteten. Das berichtete das Nachrichtenmagazin am Sonntag im Voraus aus seiner neuen Ausgabe. Das Magazin konnte nach eigenen Angaben einen als geheim eingestuften BND-Bericht vom 23. März 2005 einsehen, aus dem dies hervorgehen soll.

Der Hersteller versuchte demnach „zielgerichtet“, seine Produkte „in sicherheitsempfindlichen Bereichen zu platzieren“, zitiert der „Spiegel“ aus dem vierseitigen Bericht. Als Beispiele nennt der BND demnach „Rüstungsunternehmen und Hightech-Unternehmen in Konkurrenzposition zu US-Unternehmen, Ministerien, Sicherheitsbehörden“. In einem Labortest eines Mustergeräts hätten BND-Spezialisten dann festgestellt, dass die Technik über das Internet ferngesteuert werden konnte.