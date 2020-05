Mobilfunker rangeln um Breitbandmilliarde

Abseits der Forderungen im Bereich IKT an die Bundesregierung stellte die "Internetoffensive Österreich" das Projekt "Stay in touch" vor, das als Sofortmaßnahme Flüchtlingen helfen soll, mit ihren Familien in Kontakt bleiben zu können. Die Mitglieder der Interessenvertretung wollen Flüchtlingsheime mit Computern und Tablets sowie Internet-Verbindungen ausrüsten, um zumindest bei der Kommunikation einen Beitrag zu leisten und so das - etwa auch durch die Trennung von Familien - verursachte Leid zu lindern.