Britische Abgeordnete wollen Assange nach Schweden ausliefern

Die Zukunft des vor kurzem in London verhafteten Julian Assange ist ungewiss. Während die USA bereits einen Auslieferungsantrag gestellt haben, drohen Assange wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen in Großbritannien bis zu ein Jahr Haft. Nun haben sich 70 britische Parlamentarier mit einem Brief an den Innenminister gewandt, in dem sie die Auslieferung Assanges nach Schweden fordern - sofern das Land einen Antrag stelle.

Vergewaltigungsvorwürfe in Schweden

Assange droht in Schweden eine Wiederaufnahme von Ermittlungen wegen Vergewaltigungsvorwürfen. Bisher hat Schweden die Auslieferung des 47-Jährigen nicht beantragt. Die USA, die Assange wegen Verschwörung zur Attacke auf Regierungscomputer angeklagt haben, stellte dagegen ein Auslieferungsgesuch. Sollte Schweden ebenfalls ein Gesuch stellen, müsste nach britischem Gesetz der Innenminister entscheiden, welcher Antrag Vorrang hat.

Assange war im Jahr 2010 in Schweden von zwei Frauen wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs angezeigt worden. Die Stockholmer Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen 2017 zu den Akten gelegt, weil der in London im Botschaftsexil lebende Assange für sie nicht erreichbar war. Nach der Festnahme von Assange am Donnerstag forderte ein mutmaßliches Opfer des WikiLeaks-Gründers eine Wiederaufnahme des Verfahrens.