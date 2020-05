Bundesheer: "Punktuelle Zusammenarbeit" mit NSA

Die Echtheit des Dokuments wird vom Verteidigungsministerium nicht bestätigt. „Ob das ein offizielles NSA-Dokument ist, können wir nicht beantworten“, hieß es seitens des Ministeriums gegenüber der APA. Die Frage wie und warum die Republik Österreich in etwaigen Papieren der NSA erwähnt werde, könne nur durch die NSA beantwortet werden. Allerdings verweist auch das Ministerium darauf, dass in dem Papier neben Österreich und der Schweiz auch Schweden als neutraler Staat angeführt sei.

Das Verteidigungsministerium betont zudem, dass es keinen Zugang zu Glasfaserknoten oder Servern von Providern habe, weil die Kommunikationsinfrastruktur in Österreich privat sei und gehört den Telekommunikationsanbietern gehöre. Am verganenen Wochenende hatte "profil" einen Bericht veröffentlicht, wonach die NSA flächendeckende Abhörung in Österreich durchführe.

Wie FM4 berichtet, sei davon auszugehen, dass Wien als Standort für die UNO und zahlreiche ihrer Suborganisationen neben Genf einen der attraktivsten Abhörplätze innerhalb Europas darstellt.