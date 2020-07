Bundeskanzleramt kauft 14 Nokia Billig-Handys

Der NEOS-Mandatar Felix Eypeltauer hat am 7. Mai eine parlamentarische Anfrage an Bundeskanzler Sebastian Kurz eingebracht. Eypeltauer wollte wissen, wofür das Bundeskanzleramt in der Corona-Krise Geld ausgegeben hat und er wollte sich über die Beschaffungs- und Vergabevorgänge im Zusammenhang mit der Corona-Krise informieren.

Nun ist die Anfragebeantwortung des Bundeskanzlers im Nationalrat eingelangt. Aus einer beigefügten Tabelle geht hervor, dass das Bundeskanzleramt in der Corona-Krise unter anderem 14 Nokia 130 Feature-Phones sowie 290 Notebooks und 43 iPhones gekauft hat.