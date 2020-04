Rätsel um Kurz-Hype auf TikTok

In den vergangenen Tagen wurde auf dem Social Network TikTok eine auffällige Vermehrung von Nutzerprofilen festgestellt, die Bundeskanzler Sebastian Kurz preisen und diverse Memes posten, in denen der Politiker auf unterschiedliche Weise in positivem Licht dargestellt wird. Ein Profil namens @themartinipolice verbreitet etwa Montagen, die wie Musikvideos wirken, in denen Kurz klarerweise der Protagonist ist. Gespickt wird dies mit Hashtags wie #viral oder #fyp, mit denen eine größtmögliche Verbreitung von Beiträgen angestrebt wird.

"thirsty nachm Basti"

Auch die Kommentare zu den Beiträgen rund um Kurz sind durchwegs von positiven Eindrücken geprägt. "Ich hab mich verliebt", heißt es da etwa, oder - etwas ambivalenter - "wir lieben unser stockholm syndrom". "Wer hätte gedacht, dass einmal ally thirsty nachn Basti werden", lautet die gute Frage einer weiteren Kommentatorin, welche die Webseite The Best Social Media fand.