Chelsea Manning: Daten entscheiden über Leben und Tod

Algorithmen diskriminieren

Schuld an der digitalen Diskriminierung sei jedoch auch die Funktionsweise von Algorithmen. Um diese in Zukunft diskriminierungsfrei zu gestalten, appellierte Manning an Programmierer und Nutzer zugleich. Programmierer dürften sich nicht mehr als reine Auftragsarbeiter verstehen, die ein Produkt lieferten, sondern müssten sich bewusstmachen, welche Auswirkungen ihr Algorithmus auf die Gesellschaft haben könnte.

Entwickler müssen sich einen eigenen ethischen Code auferlegen, der garantiert, dass ein Programm keinen Schaden anrichten kann. Zudem sei eine divers aufgestellte Entwickler-Community notwendig, um die Vielfältigkeit der Lebensentwürfe auch im Programmcode abbilden zu können