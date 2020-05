Corona: Datenplattform für Wissenschaft in Vorbereitung

Für wissenschaftliche Zwecke

Die Daten des Epidemiologische Meldesystems (EMS) sollen anonymisiert über die Plattform für wissenschaftliche Zwecke zugänglich sein. Das EMS registriert Personen, die an einer meldepflichtigen Krankheit wie Covid-19 erkranken, um solche Infektionen in Österreich laut Webseite des Sozialministeriums besser überwachen und bekämpfen zu können.

Während der Zugriff auf diese Daten in anderen Ländern wie Italien und Spanien für Wissenschaftler Standard ist, fehlen in Österreich derzeit solche Datensätze für die Forschung. So hatten sich Wissenschaftler in einem offenen Brief an Anschober gewandt und die Freigabe der EMS-Daten gefordert.