Wie sich Israel und die Hamas im Netz bekriegen

Die Terrororganisation Hamas und verbündete Gruppierungen waren laut Google bis zum 7. Oktober mit typischen Aktionen aktiv. Dazu gehören massive Phishing-Kampagnen, die auf Personen in Palästina, deren Nachbarländer und natürlich auf Israel abzielten. Seit dem 7. Oktober konnte Google allerdings keine nennenswerten Aktivitäten mehr beobachten.

Zu all diesen Fragen hat Google eine detaillierte Analyse erstellt. Der Report der "Threat Analysis Group" (TAG) des Tech-Konzerns kommt im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz , die dieses Jahr unter anderem im Zeichen des Konflikts im Nahen Osten stehen wird.

Die Rolle des Iran

In dem Report wird auch deutlich, welche Rolle der Iran bei diesem Konflikt spielt: 80 Prozent der Cyberspionage im Vorfeld der Anschläge werden laut Google dem Iran zugeordnet. Diese Aktivitäten würden hauptsächlich der Informationsbeschaffung dienen, heißt es.

Nach den Terroranschlägen und während des laufenden Krieges gegen die Hamas versucht der Iran offenbar die globale öffentliche Meinung zum Konflikt zu untergraben. Ziel sei es, zu demoralisieren, das Vertrauen in Organisationen zu untergraben und Israels Aktionen in ein negatives Licht zu rücken, schreibt Google in der Analyse.

