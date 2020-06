„Das freie Internet ist eine Illusion“

LTE in Ballungsräumen kein Widerspruch

Wie hierzulande konzentrieren sich die LTE-Bemühungen zunächst auf die größeren 20 Städte. Den Einwand, dass in den Städten mit Glasfaser und schnellen Kupferleitungen ohnehin genügend Breitband verfügbar ist, lässt Spilling nicht gelten: „Die 3G-Leitungen stoßen gerade in den Ballungsräumen an ihre Kapazitätsgrenzen. Mit LTE kann man hier für Entlastung sorgen.“ Die seligmachende Lösung für den digitalen Datenhunger sei LTE aber natürlich nicht. „Wenn man multiple HD-Channels auf dem Riesenfernseher sehen will und vier und mehr Breitband-fähige Geräte im Wohnzimmer stehen hat, ist LTE keine Option. Da führt kein Weg an Standleitungen vorbei“, so Spilling.

Die Gefahr, dass die Telcos aufgrund der übermächtigen Services von Google, Facebook, Apple und Co zu reinen Infrastrukturbetreibern degradiert werden, sieht auch Spilling. Die größte Herausforderung für die Telcos sei dabei ihre eigene Denkweise und Unbeweglichkeit. „Jahrelang haben sie an alten Geschäftsmodellen festgehalten, neue Services nicht Ernst genommen bzw. aufgrund von Kannibalisierungs-Ängsten den Wettbewerb gescheut“, so Spilling. Wenn man auch als Service-Provider relevant bleiben wolle, müsse man sich der Herausforderung von VoIP oder kostenlosen Messaging-Diensten eben stellen, auch wenn es das traditionelle Telefonie- oder SMS-Geschäft bedrohe.



HTML5-Apps als Ausweg aus der Android- und iOS-Misere

Aber auch im Bereich Musik und Videos, Gaming, Cloud- und Streaming-Diensten wittern die großen Telcos ihre Chance, wenngleich sich selbst Webgiganten wie Google bisweilen schwer tun, mit der Unterhaltungsindustrie auf einen grünen Zweig zu kommen. Hoffnung, außerhalb der „monolithischen Systeme“ von Android oder Apple zu punkten, wie Spilling das formuliert, bietet die Entwicklung in Richtung HTML5, wodurch komplexe, webbasierte Applikationen über den umgebungsfreien Browser möglich werden.