„Datenschutz steht Sicherheit im Weg“

Die Frage bleibt: Inwieweit lassen sich diese mächtigen Analyse-Werkzeuge, die Datenströme in Echt-Zeit analysieren können, mit europäischen Datenschutzbestimmungen vereinbaren?

Schwartz: Die Wahrheit ist, dass diese Datenschutzregulierungen in ein paar Jahren keine Rolle mehr spielen werden. Die meisten Bürger verzichten ja ohnehin bereits auf ihre Privatsphäre, weil sie gewisse Webservices nutzen wollen. Das zeigt ja auch die Social-Media-Nutzung der 20- bis 25-Jährigen. Und diese Bereitschaft muss man einfach auf das Unternehmen übertragen.

Für europäische Ohren klingt das nach einem bedrohlichen Szenario.

Schwartz: Wir brauchen eine rational geführte Debatte. Man muss die Leute fragen: Wollt ihr unternehmenskritische Bereiche schützen? Wenn ja, seid ihr bereit, dafür ein Stück weit auf Datenschutz und Privatsphäre zu verzichten? Oder sonst in Kauf nehmen, dass eben Jobs verloren gehen und man vielleicht alles verlieren könnte, was einem lieb ist. Die Leute müssen sich bewusst sein, dass die Gefahren real sind.

Cloud Computing ist derzeit in aller Munde. Stellt die Auslagerung von Prozessen und Diensten in die Wolke ein zusätzliches Risiko dar?

Coviello: Jede Cloud basiert im Prinzip auf Virtualisierung, was sicherheitstechnisch kein Nachteil ist, da sich virtualisierte Maschinen leichter absichern und warten lassen. Wenn man sich als Unternehmen auf eine hybride oder öffentliche Cloud einlässt, muss man aber sicherstellen, dass der Anbieter adäquate Sicherheitsmaßnahmen vorsieht.



2011 war stark geprägt von Aktionen durch Anonymous. In Österreich ist die Empörung groß, wie fahrlässig Unternehmen mit privaten Daten umgehen. Haben Sie Verständnis für derartige Aufdecker-Aktionen?

Coviello: Auch RSA findet dauernd Schwachstellen. Aber es gibt verschiedene Methoden, wie diese gefunden und präsentiert werden. Wenn man kriminelle Methoden verwendet, agiert man kriminell. Aufmerksamkeit für Sicherheitsprobleme zu schaffen, ist natürlich eine gute Sache und manche dieser Aktionen zielen wohl darauf ab. Allzu oft ist es bei diesen Gruppen jedoch so, dass auf jede gute Tat fünf schlechte kommen.