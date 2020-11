Datenschutzbehörde: Gästeregistrierung erzeugt "Zwangssituation"

"Zwangssituation"

Dass die personenbezogenen Daten erhoben und verarbeitet werden, ist laut Datenschutzbehörde grundsätzlich erlaubt. Es handle sich hierbei um gesundheitsbezogene Informationen, die zum Contact-Tracing benötigt werden.

Der Gast muss damit aber einverstanden sein. Das reine Mitteilen der Daten sei noch keine Einwilligung, dass diese auch gesammelt und verarbeitet werden dürfen, heißt es nun. Der Beschwerdeführer habe sich damit "in einer Zwangssituation befunden", heißt es im Bescheid. Die Datenschutzbehörde bestätigte dies gegenüber der futurezone.

Strafen für Wirte

Das könnte für die Wirte zum Problem werden. Sie sind verpflichtet, Auskunft über ihre Gäste an die Gesundheitsbehörde mitzuteilen. Dass dafür Kundendaten erhoben werden müssen, ist nicht vorgeschrieben. Wie die Wirte also an die Daten kommen, die sie weitergeben müssen, liegt nun an ihnen.

Ein entsprechendes Formblatt, das Wirte auslegen können, hatte die Wirtschaftskammer im September entwickelt. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte das in einer Pressekonferenz angekündigt: "Die Wirte sollen das Formblatt auflegen, in das sich die Gäste eintragen müssen." Eine weitere Möglichkeit ist die digitale Registrierung über einen QR-Code. In der Verordnung steht davon aber nichts. Ein Verstoß kann zu einer Geldstrafe von 1.450 Euro für die Wirte führen.

Auch wenn ein offizielles Formblatt existiert, sei das verpflichtende Datensammeln laut Datenschutzbehörde EU-widrig. Der Bescheid ist noch nicht rechtskräftig. Ein ähnliches System in Deutschland führte zu Verstößen gegen die Datenschutzrichtlinien, dort hat man die Gästeregistrierung jedoch gesetzlich anders geregelt.

Ordentliche, rechtliche Verpflichtung

Beschwerdeführer und Datenschutzjurist Maximilian Kröpfl wünscht sich, dass „die Stadt Wien das in den nächsten Wochen in Ordnung bringt. Gastwirte sollen, wenn politisch erwünscht, derartige Listen auf Basis einer ordentlichen, rechtlichen Verpflichtung anfertigen und nicht zu Rechtsunsicherheiten verdonnert werden", so Kröpfl. Die Stadt Wien kündigte an, die Beschwerde prüfen zu wollen.