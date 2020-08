Gästeregistrierung im Lokal: Ohne Ausweispflicht sinnlos

Begehrlichkeiten bei der Polizei

„Es muss in der Gesetzesvorlage klar drin stehen, dass die Daten nur zu diesem Zweck verwendet werden dürfen, und dass ansonsten mit entsprechenden Sanktionen zu rechnen ist“, sagt Zeger. Ansonsten könnte es auch passieren, dass die Polizei diese Daten für Ermittlungen heranziehen möchte, wie es bereits in Deutschland mit den Corona-Gästelisten geschehen ist. Der erste Part steht zwar drin, aber von Sanktionen ist keine Rede. Auch Seidl von epicenter.works befürchtet, dass Missbrauch der Daten - etwa für Newsletter - möglich wird.

Das gab es bereits in Deutschland. Polizei und die Staatsanwaltschaft hatten dort ebenfalls bereits großes Interesse an den Coronalisten: In Hamburg wurden etwa Personen als Zeugen vorgeladen, die an einem bestimmten Tag ein Restaurant besucht hatten, vor dem es eine Messerattacke gegeben hatte. Insgesamt kam es zu mehreren Vorfällen, in denen die Polizei die Coronalisten für Ermittlungen herangezogen hatte.

„Ich glaube kaum, dass ein Wirt vorher alle Gesetze durchliest, wenn die Polizei zu ihm kommt und ihn auffordert, in der Coronaliste nachzuschauen, ob Person X zu Gast war“, meint Zeger. „Wenn im Gesetz klar drin steht, dass die Liste nicht für diesen Zweck geeignet ist, dann hat er aber eine andere Handhabe und kann die Herausgabe verweigern“, so der Datenschützer.

In Deutschland gab es mit den Coronalisten zudem das Problem, dass diese von den Verantwortlichen vielerorts am Eingang deponiert waren. So kam es nicht nur zu Situationen, bei denen die Daten für Newsletter missbraucht worden waren, sondern auch zu Stalking-Vorfällen und, wie es die Beschuldigten nachher ausdrückten, misslungenen „Flirt-Versuchen“.

Unzulässige Formulare

In Österreich haben manche Gasthäuser und Hotels bereits auf freiwilliger Basis sogenannte Coronalisten eingesetzt. An den Verein ARGE Daten, bei der Zeger Obmann ist, seien zahlreiche Fomulare herangetragen und zur unverbindlichen Prüfung vorgelegt worden, die „katastrophale Datenschutzverletzungen“ aufgewiesen haben.

Darunter befand sich etwa ein Formular einer Tourismus-Marketing-Agentur, wonach nach früheren Reisen in Risikogebiete gefragt wurde, Kontakte zu Personen aus bedenklichen Ländern, nach Gesundheitssymptomen wie Husten, Schnupfen und Fieber sowie behördlicher Quarantäne. „Das sind unzulässige Eingriffe in die Reisefreiheit und ins Familienleben“, sagt Zeger. Er rät Betroffenen, diese Formulare nicht auszufüllen oder alle Fragen grundsätzlich mit „nein“ zu beantworten.

„Solche Formulaer enthalten zahllose DSGVO-Verstöße, unter anderem fehlt die verbindliche Angabe, wer der Verantwortliche ist, welche Auskunfts- und Informationsrechte bestehen, was mit den Daten tatsächlich geschieht, wie lange sie aufbewahrt werden, an wen sie weiter geleitet werden, wer Ansprechstelle für Beschwerden ist und vieles mehr“, so Zeger.

"Nach derzeitigem Stand gibt es keine diesbezüglichen Beschwerden bei der Datenschutzbehörde", antwortete Andreas Jelinek, die Chefin der für derartige Verstöße zuständigen Datenschutzbehörde auf Nachfrage.