Österreichische App ersetzt unsichere Coronalisten in Restaurants

Kein offizielles Contact Tracing

Auch im Konzept zur Öffnung der Nachtgastronomie ist die Rede von einer freiwilligen Gästeregistrierung. „Die freiwillige Erfassung von Kontaktdaten war Teil jener Konzepte, die dem Gesundheitsministerium seitens Vertreter der Nachtgastronomie vorgelegt wurden. Aus Sicht des Ministeriums ist dies jedenfalls zu begrüßen“, heißt es auf futurezone-Anfrage beim Ministerium. Bei den digitalen Lösungen wolle man seitens des Ministeriums vor allem die Stopp Corona App des Roten Kreuzes bewerben.

„Da ich noch einen Club für 250 Personen besitze, wollte ich eine Lösung parat haben, die auch für die Nachtgastronomie geeignet ist“, sagt Reichl. Die App gibt es jetzt seit 14 Tagen und Reichl hofft darauf, dass sie von der WKO unterstützt wird. „Das Ministerium sagt dazu, dass sie keine Apps empfehlen dürfen. Technisch wäre es aber machbar, die Lösung in den behördlichen Contact-Tracing-Prozess miteinzubinden.“

Doch das ist nicht einfach. Auch die vom Gesundheitsministerium beworbene Stopp Corona App hat keine offizielle Anbindung: Wer per App über einen Corona-Fall informiert wird, muss nicht verpflichtend in Quarantäne. „Der Unterschied zur Stopp Corona-App ist, dass man sich bei unserer Lösung selbst einchecken muss. Die Nutzer haben also die Kontrolle darüber, wo sie sich registrieren – und wo nicht“, meint Reichl. Das sei ein Vorteil, da man dadurch nicht das Gefühl habe, alles aus der Hand zu geben.

Datenschutzprobleme in Deutschland

Auch für den deutschen Markt könnte die Lipp Gast App angepasst werden und hätte dort den Vorteil, dass die Daten der anderen Gäste nicht mehr für alle einsehbar wären - auch nicht für die Gastronomen und das Personal.

Das hat sich tatsächlich schon zu einem Problem entwickelt: Der Spiegel berichtet von einer dreistelligen Anzahl an Beschwerden über die Verwendung von Corona-Daten. Unternehmer haben demnach damit ihre Kundendatenbanken aufgebaut und dann unerwünschte Werbung an die Gäste geschickt. Andere verwendeten die Daten für Flirtversuche oder private Zwecke.

Doch auch die Polizei und die Staatsanwaltschaft hatten bereits großes Interesse an den Coronalisten: In Hamburg wurden etwa Personen als Zeugen vorgeladen, die an einem bestimmten Tag ein Restaurant besucht hatten, vor dem es eine Messerattacke gegeben hatte.

Nachtgastronomie

Wie es in Österreich mit der Nachtgastronomie weitergeht, ist nach wie vor unklar. „Die Gäste fragen uns ständig, wann wir die Bar wieder öffnen dürfen“, sagt Reichl. "Hinsichtlich einer möglichen Öffnung bleibt festzuhalten, dass angesichts der aktuellen epidemiologischen Situation in Österreich auch weiterhin Lockerungen als nicht ratsam erscheinen. In der nächsten Woche wird es dazu wieder Gespräche zwischen den mit der Thematik befassten Ressorts geben", heißt es seitens des Gesundheitsministeriums auf futurezone-Anfrage.

Wenn es zu einer Lockerung kommt und die Behörde eine Gästeregistrierung empfiehlt oder gar vorschreibt, ist Reichl mit seiner Lipp Gast App jedenfalls bereit dafür.