Warum die Stopp Corona App so wenig genutzt wird

Die Stopp-Corona-App gibt es in Österreich seit März. Ende Juni bekam sie viele neue Funktionen (alle Infos dazu hier) und wer sie installiert, bei dem läuft die Anwendung anonym und vollautomatisch im Hintergrund. Digitale Handshakes werden ohne Zutun aufgezeichnet, sobald Bluetooth aktiviert ist.

Vergleich mit Deutschland

Laut dem Roten Kreuz haben die App bis zum Montag 775.579 Nutzer installiert. Davon entfallen 218.080 Downloads auf iOS und 494.399 Downloads auf Android-Smartphones, wie die futurezone in Erfahrung gebracht hat.

In Deutschland kam die Corona-Warn-App des Bundes erst am 16. Juni in die App Stores – und verzeichnete bereits am folgenden Tag 6,4 Millionen Nutzer. Mit Montag waren es 15 Millionen. Deutschland hat rund 10 Mal so viele Einwohner wie Österreich. Wenn man die beiden Länder direkt miteinander vergleicht, kann man deshalb grob sagen, dass die Nutzung in Deutschland doppelt so stark ist - obwohl die App erst viel kürzer am Markt ist.

Debatte über Freiwilligkeit

Doch warum ist das so? „Mit der Stopp-Corona-App haben wir in Österreich eine Vorreiterrolle in Europa. Weil wir als eines der ersten Länder eine funktionierende App hatten, gab es in Österreich deswegen auch mehr Diskussionen als in anderen Ländern. Die Debatte über Freiwilligkeit und Datenschutz zu Beginn hat viele Menschen verunsichert“, sagt Gerry Foitik, Mitglied der Geschäftsleitung des Österreichischen Roten Kreuzes und Bundesrettungskommandant, zur futurezone.

Das sieht nicht nur das Rote Kreuz selbst so, sondern auch Menschen, die die App nach anfängllicher Skepsis doch noch installiert haben. „Zur Markteinführung war die App auch bei mir sehr unpopulär und ich bin in Opposition gegangen. Es war zu wenig darüber bekannt und die Behördenwillkür zur Zeit des Lockdowns sowie die politische Kommunikation seitens der ÖVP zur App haben mich stark verunsichert“, erklärt ein Stopp-Corona-App-Nutzer im Gespräch mit der futurezone.

Er spielt damit darauf an, dass Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sich Anfang April dafür ausgesprochen hatte, dass die App verpflichtend wird. „Wenn evident ist, dass wir die Menschen schützen können und jeder Kontakt festhalten wird, dann sage ich dazu Ja", so Sobotka im Wortlaut.