Stopp Corona App: So funktioniert die Kontaktüberprüfung

So funktioniert das Protokoll

Bei iOS ist es dazu notwendig, folgende Punkte aufzurufen: Einstellungen >> Datenschutz >> Health und >> COVID-19-Kontaktprotokoll. Unter „Kontaktüberprüfungen“ sieht man dann Uhrzeiten, die anzeigen, wann die Daten mit dem Server abgeglichen worden sind. Bei Android funktioniert das Ganze ähnlich: Google >> COVID-19-Benachrichtigungen >> Überprüfung auf mögliche Begegnungen.

„Es gibt 2 Schlüssel: einen TEK (temporary exposure key) und einen RPI (rolling proximity identifyer). Jeder App-User erhält einen TEK pro Tag. Der RPI wird alle 15 Minuten neu generiert, um eine Wiedererkennung auszuschließen. Befinden sich 2 Geräte in der Nähe, werden die RPI per Bluetooth übertragen und gemeinsam mit Datum, Dauer sowie Signalstärke auf den Geräten gespeichert“, so die Erklärung seitens Accenture, die die App programmiert haben.

Keine behördliche Quarantäne

„Wenn sich jemand als Verdachtsfall (Gelb) oder erkrankt (Rot) meldet, werden die TEK der vergangenen 3 Tage dieser Person an einen Server übertragen. Je nach Datum, Dauer sowie Signalstärke erfolgt dann eine Benachrichtigung – bei Überschreiten gewisser Grenzwerte –, ob ein relevantes Ansteckungsrisiko besteht, oder ob es reicht, weiter achtsam zu sein und die Hygiene-Vorschriften einzuhalten“, so die Erklärung.

Behördlich zur Quarantäne gezwungen wird man allerdings nicht, wenn die App Alarm schlägt, wie wir an anderer Stelle bereits ausführlich erörtert haben. Denn die App sieht sich als Ergänzung beim behördlichen Contact Tracing.

Fehlermeldungen

Bei iOS gibt es nach wie vor einige Nutzer, die Fehlermeldungen bekommen. Eine davon poppt bei manchen Usern einmal pro Tag auf: „In der Fehlermeldung heißt es, dass die App für die jeweilige Region nicht verfügbar sei. Das wird mit dem nächsten iOS-Update behoben“, heißt es seitens Accenture. „Die App funktioniert trotzdem.“ Diesen Bug gibt es auch in der deutschen Contact-Tracing-App.

Eine weitere Fehlermeldung betrifft ebenfalls iOS-Nutzer. Bei diesen werden keine Abgleichungen mit dem Server vorgenommen. Dieses Problem sei so noch unbekannt und man könne dazu noch nichts Näheres sagen, heißt es auf futurezone-Anfrage. Die App werde noch laufend optimiert, heißt es. Dies geschieht in Absprache mit Google und Apple, auf dessen Schnittstellen die App basiert.

Bisher gemeldete Infektionen

Am Donnerstag teilte das Rote Kreuz auf futurezone-Anfrage mit, dass seit dem Update Ende Juni bisher 10 Personen über die App eine ärztlich bestätigte COVID-19-Infektion bekannt gegeben haben. Weitere 100 haben angegeben, dass sie Symptome haben.

Diejenigen, die mit diesen Personen länger als 15 Minuten in Kontakt waren und dabei eine Distanz von 2 Metern unterschritten haben, bekamen entsprechende Mitteilungen der Stopp-Corona-App zugeschickt.