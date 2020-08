Warum digitale Corona-Listen gefährlich sind

So speichert man Corona-Listen richtig

Der CCC empfiehlt Gastronomen, auf digitale Corona-Listen zu verzichten und die Daten stattdessen im Restaurant zu erheben und zu speichern. Allerdings sollte man es nicht so machen, wie der Gastronom Thomas Mayr-Stockinger in seinem Lokal. Statt eines Gästebuches, wie es Mayr-Stockinger aufliegen hat, in dem sich Gäste eintragen, benötigen Gastronomen gesonderte Zettel für jede Gruppe, die sich zu Tisch setzt.

Es muss verhindert werden, dass andere Gäste diese Daten sehen – sowie die Gastronomen selbst, denn auch diese dürfen die Daten nicht etwa für Marketing-Zwecke verwenden. „Der ausgefüllte Zettel wird in einem verschlossenen Briefkasten geworfen, um ihn dort vor neugierigen Blicken zu schützen“, empfiehlt der CCC. Dieser werde einmal täglich in einen Umschlag geleert und mit dem Datum beschriftet. Exakt 28 Tage später müsse dieser Umschlag sicher vernichtet werden, und dazwischen an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

Natürlich stellt dies einen Extra-Aufwand für Gastronomen dar, doch die gesetzlichen Covid-19-Bestimmungen müssen genauso ernst genommen werden wie der Datenschutz. Restaurant-Besuchern empfiehlt der CCC, Lokale, die Cloud-Lösungen für Corona-Listen einsetzen, zu meiden.

Die Bürgerrechts- und Datenschutzorganisation epicenter.works hält von den Corona-Listen gar nichts, weil Betriebe „schon durch die wirtschaftliche Lage enorm betroffen seien und ihnen jetzt die Verantwortung für die Datensicherheit übertragen werde“. Zudem würde mit einer derart groß angelegten Datenspeicherung das Vertrauen der Bevölkerung riskiert, heißt es in der offiziellen Stellungnahme zum Gesetzesentwurf.