Wien plant eigene Lösung für digitale Gästelisten

Gastronomiebetriebe können Nutzern mit digitalen Lösungen auch die Möglichkeit geben, sich für den Newsletter anzumelden. Dieses Feature hat etwa A1 im Angebot. „Aus Datenschutzsicht ist dies erlaubt, sofern es dazu keine Voreinstellung in der App gibt und Nutzer sich freiwillig dazu entscheiden“, erklärt Georg Markus Kainz, Datenschützer vom Verein quintessenz. „Verboten wäre diese Methode allerdings, wenn das Häkchen bereits aktiviert ist und Nutzer es wegklicken müssten“, so Kainz. Hier bestehe ein Kopplungsverbot in der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Ausgehverhalten erfassbar

Der Datenschützer ist zudem kein Freund von digitalen Lösungen. Er selbst nehme bei einem Wirtshaus-Besuch kein Smartphone mit. Die digitale Registrierung würde das Tor öffnen, um ausführliche Profile einer Person anzulegen, so Kainz. „Mit einer zentralen Lösung kann das Ausgehverhalten einer Person theoretisch detailliert analysiert werden. Das ist problematisch. Eine zentrale Datensammlung ist für Cyberkriminelle außerdem viel attraktiver als einzelne, dezentrale Lösungen“, sagt Kainz. In Deutschland wurde etwa bereits eine digitale Gästelistenregistrierung der Firma Gastronovi gehackt – auch österreichische Kunden, die in Deutschland Restaurants besucht hatten, waren vom Datenleck betroffen.

„Eine Datensammlung an einer zentralen Stelle weckt Interessen und Begehrlichkeiten, darauf zuzugreifen“, sagt auch Thomas Lohninger, Geschäftsführer der Bürgerrechtsorganisation epicenter.works. Er tendiere generell eher zu „papierbasierten Lösungen“, weil man da etwas weniger falsch machen könne.

Generell müsse man bei digitalen Lösungen, vieles bedenken, so Lohninger. Er sehe aber auch das Bemühen einiger Anbieter, datenschutzkonforme und sichere Lösungen gestalten zu wollen. Die Daten müssen dabei auf jeden Fall auf Servern in Europa gespeichert werden. „Außerdem kommt es auf die richtige Verschlüsselung der Daten an.“ Gegenüber einer zentralen Lösung zeigt sich auch Lohninger äußerst skeptisch. „Wenn eine Software direkt von offizieller Stelle eingesetzt wird, muss die Lösung unbedingt Open Source sein“, so der Experte.

Stopp Corona App ist anonym

Neben den digitalen Gästelisten gibt es in Österreich auch noch die Stopp-Corona-App, eine dezentrale anonyme Lösung zum Contact Tracing. Diese schneidet bei Datenschützern von epicenter.works und Sicherheitsforschern der Firma SBA Research gut ab. Wer die App installiert hat, wird automatisch gewarnt, wenn eine Kontaktperson eine COVID-19-Infektion bekannt gibt.

Die App wurde bereits mehr als 1 Million Mal runtergeladen, wie das Rote Kreuz am Montag bekannt gab. Seit Juni wurden rund 1.800 Fälle über die App gemeldet, darunter 335 bestätigte COVID-19-Positive und 1.476 Verdachtsfälle.



Wird jemand positiv auf COVID-19 getestet, kann er dies in der App eintragen. Laut dem Roten Kreuz wird in Folge innerhalb einer Stunde eine rote Warnung verschickt und Nutzer, die in der Nähe der Person waren, erhalten eine Aufforderung, sich freiwillig in Quarantäne zu begeben. Die Stopp-Corona-App ist allerdings keine Alternative für die digitale Gästelistenlösung. Es werden von der App keine Kontaktdaten erfasst - die offizielle Behörde kann mit Hilfe dieser App niemanden über eine COVID-19-Infektion informieren, das müssen die Nutzer selbst tun.