Datenweitergabe an USA vor dem Europäischen Gerichtshof

Die Weiterleitung der Klage an den Europäischen Gerichtshof sei das Beste, was man sich wünschen könne, teilte Schrems in einer ersten Reaktion mit. "Wir werden nun das Urteil im Detail studieren und sobald als möglich den nächsten Schritt machen."

Von einer Entscheidung des EuGH seien höchstwahrscheinlich alle US-Unternehmen betroffen, die mit PRISM in Zusammenhang gebracht werden und in Europa operativ tätig sind, meinte Schrems weiter. Die Initiative des Jus-Absolventen hatte auch bei der Datenschutzbehörde in Luxemburg eine Beschwerde gegen Microsoft und seinen Internet-Telefoniedienst Skype wegen des Datentransfers in die USA eingebracht.