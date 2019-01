„Die dunkle Seite des Kremls“ ist ein 175 GB großer Datenleak

Angriff auf DDoSecrets

Laut Best besteht DDoSecrets aus weniger als 20 Leuten, die in verschiedenen Ländern wohnen. Viele der Daten in der Sammlung seien bereits zuvor geleakt, aber irgendwo im Internet verstreut gewesen. Jetzt würde man sie gesammelt anbieten.

Von der russischen Regierung ist sie noch nicht kontaktiert worden. Dafür wurde aber vor zwei Wochen versucht, der Inhalt von einem der Server der Gruppe zu löschen. Zu diesem Zeitpunkt war das Material bereits gesammelt, aber noch nicht veröffentlicht.

Die Gruppe wolle daraus keine Schlüsse ziehen, ist sich aber bewusst, dass dies möglicherweise ein Versuch Russlands war, die Veröffentlichung zu unterbinden. Als Reaktion wurde die Veröffentlichung der Datensammlung um mehrere Wochen nach vorne verlegt und sichergestellt, dass es mehrere Sicherheitskopien der gesamten Sammlung gibt.

Ob die Sammlung neue, brisante Informationen enthält, ist noch nicht bekannt. Laut der New York Times sei es aufgrund der schieren Menge der Daten schwierig, die potenziellen Enthüllungen zu finden.