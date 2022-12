166.000 digitale Führerscheine wurden ausgestellt

Seit 19. Oktober 2022 können Österreicher*innen ihren Führerschein auch digital mit sich führen. Dazu muss man ihn mithilfe des neuen digitalen Identitätsnachweises ID Austria aktivieren. Bis Ende des Jahres haben das 166.000 Personen in Österreich gemacht, wie Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky in einer Aussendung vom Telekom-Anbieter A1 zitiert wird. A1 weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der digitale Führerschein auch als Identitätsnachweis in den hauseigenen Shops genutzt werden kann.

Ob ein Unternehmen den digitalen Führerschein als Nachweis der Identität akzeptiert, hängt von der Firma selbst ab. Vorschriften gibt es derzeit diesbezüglich keine. Media Markt empfahl auf Anfrage der futurezone im November jedenfalls noch, ein physisches Ausweisdokument bereitzuhalten.