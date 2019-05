Digitaler Wahlkampf: Kurz überholt Strache auf Facebook

FPÖ konzentrierte sich auf H.C. Strache

Für den kommenden Wahlkampf sieht Brodnig die FPÖ in einem „Dilemma“. Der dank Ibiza-Skandal zurückgetretene Ex-FPÖ-Chef hat mit 800.210 Fans den bisher größten Zuspruch. Zum Vergleich: Norbert Hofer hat nur 340.000 Facebook-Fans. Bei den derzeitigen aktiven Werbeanzeigen sieht man jedoch, dass die FPÖ auch zahlreiche Seiten von weniger prominenten Gesichtern aktiv bewirbt. Das Fehlen des H.C. Strache könnte im kommenden Wahlkampf dennoch zu einem Problem werden. Auch die Facebook-Strategie die ÖVP konzentriert sich auffällig auf den schwarzen Parteichef Sebastian Kurz.

Durch Ibiza-Gate und die innenpolitischen Dinge, die die EU-Wahl gegen Ende hin klar überlagert haben, lassen sich jetzt von den analysierten Zahlen nur schwer Rückschlüsse ziehen, ob die anderen Parteien auf Facebook wirklich dauerhaft so schlecht abschneiden. Beim Ibiza-Gate konnte sich laut "Digitalreport" jedenfalls lediglich Pamela Rendi-Wagner mit einem Posting in die Top 20 erfolgreichsten Postings von Parteichefs hineinkatapultieren. Das Posting lautete: „Appell an den Bundespräsidenten für unabhängige Experten und lückenlose Aufklärung“.