„Digitalisierung schränkt Autonomie beim Arbeiten ein“

Im Büro: mehr Kontrolle als früher

Doch auch im Büro, bei sogenannter geistigen Arbeit, verdichtet sich dank der Digitalisierung die Arbeit immer mehr. „Geistige Prozesse sind früher nicht so intensiv kontrolliert worden wie Fabriksarbeit. Jetzt sind aber auch hier die Arbeitsergebnisse extrem kleinteilig messbar geworden. Man schaut nicht mehr nur auf die Anwesenheit, die früher die einzige Form der Kontrolle war, sondern es gibt genaue Regelungen, wie der Output auszusehen hat“, sagt der Arbeitsrechtsexperte Martin Bisak von der Universität Wien.

„Ergebnisse werden immer kleinteiliger messbar und es ist zunehmend egal, wo man bei deren Entstehung herumsitzt. Das wird als Freiheitsgewinn dargestellt, aber am Ende wird die Arbeit intensiviert und verdichtet“, so Bisak. Das passiere allerdings nicht nur in Büros, sondern auch in Fabriken. Das beste Beispiel dafür seien die Warenhäuser von Amazon, so der Experte.

„Dort wird genau kontrolliert, wo die Menschen sich gerade aufhalten, was sie rausholen. Die Intensität ist enorm“, sagt Bisak. Es ist die versuchte Perfektionierung durch Digitalisierung. Dabei wird vergessen, dass sich früher durch Maschinen und technische Innovationen nicht automatisch auch der Output gesteigert hat, so wie es heute vielmals verlangt und gelebt wird.