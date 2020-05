Digitalkommissar Oettinger verspricht mehr Datenschutz

Der designierte EU-Kommissar für Digitalwirtschaft Günther Oettinger sagt besseren europäischen Datenschutz zu. „Für alles, was in der EU geschieht, können und werden wir wirksame Datenschutzregeln vorsehen und durchsetzen“, sagte er der Zeitung „ Welt am Sonntag“. „Beim Bürger muss die Herrschaft über Daten liegen, die ihn betreffen oder die von ihm stammen.“ Oettinger räumte ein, dass die laufende Reform des europäischen Datenschutzes zwar nicht in sein Ressort falle, er unterstütze die Pläne aber.