"Du grindige Hur": Ermittlungen zu Hassmail eingestellt

Die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl beobachtet seit Jahren die Extreme Rechte in Österreich. Sie hat Bücher über die Neue Rechte in Europa verfasst und schreibt auf Twitter politikwissenschaftliche Einordnungen über die Szene unter dem Hashtag #NatsAnalyse .

Justizministerium nimmt Stellung

Das Justizministerium hielt gegenüber der futurezone fest, dass es sich bei der vorliegenden Mail jedenfalls nicht um eine Drohung handle. "In der inkriminierten Nachricht fordert der Verfasser die Adressatin auf, Selbstmord zu begehen, also zu einer selbstschädigenden Handlung, auf die der Verfasser nach dem Inhalt der Nachricht keinen Einfluss hat", so die Einschätzung des Ministeriums. "Daher enthält die Nachricht – obwohl sie durchaus bedrohlich klingt - keine Drohung im strafrechtlichen Sinn."

Strafrechtlich wäre, heißt es weiter, jedenfalls noch zu prüfen, ob ein Privatanklagedelikt wie üble Nachrede oder Beleidigung vorliegt. Hierzu müsste die Mail allerdings an Dritte weitergeleitet worden sein. Strobl könne jedenfalls auch einen "Antrag auf Erlassung eines Unterlassungsauftrags" stellen. Dabei handelt es sich um das neue Mandatsverfahren nach dem Hass-im-Netz-Gesetz, welches in den vergangenen Tagen viel diskutiert wurde. Es stehe auch für Nachrichten, die direkt übermittelt werden wie in dem Fall von Frau Strobl, zur Verfügung, so das Ministerium.

Details zur Abweisung der Einleitung der Ermittlung müssten im konkreten Fall mit der StA besprochen werden, heißt es seitens des Ministeriums. Die StA Wien war am Mittwochnachmittag für ein Kommentar nicht erreichbar.

Twitter-Account deaktiviert

Strobl zeigt sich gegenüber der futurezone enttäuscht. Allerdings seien derartige Mails für sie kein Novum. In regelmäßigen Abständen sei sie mit solchen Nachrichten konfrontiert, sagt die Wissenschaftlerin. Strobl hat ihren Twitter-Account seit Beginn des Monats deaktiviert und nimmt sich eigenen Angaben zufolge eine Auszeit von Social Media.