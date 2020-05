Dropbox schließt sich Transparenz-Forderungen an

Auch der Online-Speicherdienst Dropbox fordert von der US-Regierung mehr Offenheit zu Geheimdienstanfragen bei Internetunternehmen. Dropbox will Informationen zu Anfragen mit Bezug zur nationalen Sicherheit veröffentlichen dürfen, die geheim bleiben müssen. Das habe das Unternehmen an das zuständige Geheimgericht FISC geschrieben, wie Dropbox am Montag erklärte. Es unterstützt damit ähnliche Klagen der Technologiefirmen Google, Yahoo, Microsoft und Facebook.