E-Government: Österreich bleibt Vorzeigeland

"Wir zählen seit Jahren zu den Spitzenreitern bei E-Government. Laut dem jüngsten eGovernment MONITOR 2011 nutzen nicht nur knapp 70 Prozent der österreichischen Online-User E-Government, sondern sind im Vergleich zu Ländern wie Großbritannien, Deutschland und Schweden auch am zufriedensten mit dem verfügbaren Angebot", sagte Christian Rupp, Sprecher der im Bundeskanzleramt angesiedelten E-Government-Plattform "Digitales Österreich" bei der Veranstaltung des Future Network am Donnerstag.

Ungeachtet des Erfolgs wolle man sich aber nicht auf dem Erreichten ausruhen und arbeite ständig daran, bestehende Services zu verbessern und auszuweiten. Neben den etablierten Bürgerservices sollen Unternehmer über das bereits 2010 gestartete Unternehmensserviceportal ab 22. Mai 2012 direkten Zugriff auf Finanzonline, die Sozialversicherungsumgebung ELDA, aber auch E-Rechnungen und andere Unternehmens-relevante Services haben. Die Erweiterung des Portals um diese Services wird derzeit in einer Pilotphase getestet.

Österreich will Standards mitgestalten

Laut Rupp sind die E-Government-Aktivitäten Österreichs auch von den EU-Entscheidungsträgern längst positiv registriert worden, allen voran die in Österreich umgesetzte Handysignatur. Doch während die EU immer noch am genauen Fahrplan bei der Umsetzung der E-Government-Strategie arbeitet, will man in Österreich nicht darauf warten. "Durch unseren Vorsprung in dem Bereich ist es aber umso wichtiger, dass wir als kleines Land innerhalb der EU präsent sind und so maßgeblich in die Entwicklung gemeinsamer Standards eingebunden werden", meint Rupp auf Nachfrage der futurezone.

Ein großes Potenzial für den Bereich E-Government und die noch stärkere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger bieten laut den Verantwortlichen die Open-Data- und Open-Government-Initiativen, die ausgehend von den Städten Wien und Linz für eine Reihe von interessanten Projekten gesorgt haben. Mit