„E-Medikation ist ein Rohrkrepierer“

Während der ELGA-Gesetzesentwurf noch beim zuständigen Gesundheitsminister Stöger zur Überarbeitung liegt, zeichnet sich zwischen Ärztevertretern, ELGA-Verantwortlichen und der Politik weiterhin kein einfacher gemeinsamer Nenner ab. „Im Moment sind die Ideen und der Fokus von Ärzten, Politikern und den technisch Verantwortlichen noch viel zu weit auseinander“, meinte ELGA-Kritiker Husek am Rande einer Conect-E-Health-Tagung am Dienstag in Wien.



Pilotprojekt verunsichert Ärzte

Das in Oberösterreich, Wien und Tirol gestartete Pilotprojekt E-Medikation mit bis dato 7600 Teilnehmern hat Husek zufolge die ELGA-Ablehnung in der Ärzteschaft eher verschärft. „Anstatt auf eine sinnvolle, elektronisch unterstützte Entscheidungsfindung des Arztes war der Fokus des Pilotprojekts in erster Linie auf Überwachung und Kontrolle des Arztes ausgelegt. Wenn ELGA die Arbeit von Ärzten verkompliziert und darüber hinaus von der Sozialversicherung dazu verwendet wird, Ärzte zu bevormunden und zu kontrollieren, kann das Ganze nicht funktionieren“, so Husek. "Leider hat man nicht auf unsere Einwände gehört, das Pilotprojekt ist leider ein Rohrkreprierer geworden."