E-Wirtschaft wappnet sich gegen Cyber-Attacken

Die heimische E-Wirtschaft will sich noch besser gegen Cyber-Attacken schützen. Dazu wurde nun ein Projekt der Branche mit Regierungsstellen unter Ägide des Regulators Energie-Control abgeschlossen. In Europa sei Österreich mit solchen Planungen führend, sagte E-Control Vorstand Walter Boltz am Montag. In den USA richte sich schon jede zweite Attacke gegen die Strombranche, so Boltz.